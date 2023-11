Ferrari | GP Brasile, Leclerc sorpreso dal secondo posto in qualifica

Con un gran giro, l’ennesimo della sua stagione, Charles Leclerc ha conquistato la prima fila nel Gran Premio di San Paolo in Brasile. Il pilota della Ferrari ha azzeccato il timing giusto, scendendo in pista molto presto a inizio Q3 e assicurarsi la partenza al fianco del pole man Verstappen. Un risultato per certi versi insperato, come lo stesso monegasco ha ammesso una volta sceso dalla macchina. L’obiettivo podio resta alla portata, così come la possibilità di stare il più lontano possibile dalle Mercedes e dalle McLaren, vere rivali, quantomeno sulla carta, in questo fine settimana”.

“Sono molto contento – ha ammesso Leclerc a Sky. Non ho mai visto condizioni meteo del genere in tutta la mia carriera, è una roba inspiegabile. Con la tempesta in avvicinamento e il vento non c’era più aderenza, la vettura andava un po’ ovunque, però sono riuscito a fare un bel giro e il secondo posto è una bella sorpresa. Farò di tutto per utilizzare questa prima fila nel migliore dei modi, vediamo come andrà domenica”.