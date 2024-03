F1 | Aston Martin, Stroll beffato dal traffico in Q2

Bahrain – La prima qualifica dell’anno termina nel Q2 per Lance Stroll. Il canadese, così come il compagno di squadra Fernando Alonso, si è dimostrato molto competitivo con la sua Aston Martin nel Q1, tanto da chiudere la sessione col secondo miglior tempo alle spalle di Carlos Sainz. In Q2, però, Lance non riesce a ripetersi a causa del traffico, fermandosi in dodicesima posizione. La sua AMR24 scatterà quindi dalla sesta fila, accanto alla Racing Bulls di Yuki Tsunoda: l’obiettivo resta la zona punti.

Stroll: “Sono stato bloccato dal traffico in curva 13”

“L’AMR24 sembrava andar molto bene in qualifica, e questa è la prova del buon lavoro svolto durante i test per ottimizzare il set-up. Ho fatto un gran bel giro in Q1 ed ero soddisfatto del mio passo, ma poi, in Q2, sono stato bloccato dal traffico in curva 13 – ha spiegato il canadese – questo può fare una bella differenza con una griglia così competitiva, ogni decimi conta e siamo rimasti fuori dal Q3. Si prospetta, però, una gara interessante: farò di tutto per fare una buona partenza, poi vediamo cosa succede”.