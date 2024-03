Formula 1 | Ferrari, Vasseur: “Dopo la Q2 mi aspettavo la pole position”

E’ forse leggermente rammaricato Frederic Vasseur per la mancata pole position di Leclerc in Bahrain. Dopo le buone prestazioni del weekend, il manager francese e team principal della Ferrari sperava in qualcosa in più, ma non riesce a nascondere la soddisfazione per aver messo da parte, o almeno così sembra, i tanti problemi avuti nella scorsa stagione. La Red Bull è ancora davanti, è stato detto in tutte le salse, ma non c’è più quel margine da monoposto dominante, anche se la gara di domani potrebbe vedere ancora una volta Verstappen trionfare, ma non con il dominio dimostrato in un 2023 nel quale non ha avuto problemi a fare di un sol boccone tutti gli avversari.

Ferrari, Vasseur: “Prestazione incoraggiante, è il primo step”

“Siamo stati davanti sia in Q1 che in Q2 per cui era lecito aspettarsi di confermare la posizione anche in Q3 – ha ammesso Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Purtroppo non è andata così perché non siamo riusciti a mettere tutto insieme nell’ultimo giro. In generale però, la nostra prestazione è stata incoraggiante poiché abbiamo mantenuto un passo costante in tutte le sessioni. Quello di oggi è solo il primo step del weekend e vedremo domani quale sarà la situazione sul passo gara. Come diciamo fin dall’inizio di questo fine settimana, è molto difficile leggere i test invernali e siamo ancora completamente all’oscuro riguardo ai livelli di carburante”.

Vasseur: “Non dobbiamo lasciare punti per strada”

“Da quanto si è visto sembra che quest’anno la Red Bull non avrà quel margine che aveva l’anno scorso e forse più squadre potrebbero metterla sotto pressione quando saranno chiamati a prendere particolari decisioni strategiche o di set-up. Per la gara ci concentreremo innanzitutto su noi stessi: dobbiamo verificare che la vettura sia più costante nella gestione delle gomme, come sembra fin qui, e vedremo cosa riusciremo a portare a casa. Il primo obiettivo è non lasciare alcun punto per strada”.