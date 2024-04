Ferrari | Sainz ancora sul podio: “Non siamo così lontani dalla Red Bull”

Terza gara consecutiva a podio per Carlos Sainz, considerando il forfait di Jeddah per via dell’appendicite. Il pilota spagnolo ha portato quindi la sua Ferrari SF-24 tra i primi tre alle spalle del duo Red Bull. Verstappen era distante 20 secondi al termine della gara, e considerando i 44 di settembre, quando si corse l’ultima volta a Suzuka, il balzo in avanti della Scuderia di Maranello è notevole. Le caratteristiche del tracciato nipponico erano super favorevoli alla RB20, e il madrileno crede fermamente che la Ferrari potrà giocarsela in altre piste un po’ più “amiche” della monoposto rossa.

“Inizio di stagione perfetto – ammette Sainz a Sky. Quest’anno abbiamo una macchina che ci permette di andare bene in gara, mentre l’anno scorso non potevamo fare delle scelte, come quella di allungare lo stint perché soffrivamo col degrado. Oggi possiamo fare strategie diverse, giocarcela con gli altri, sorpassare in pista e guardi sempre avanti invece che guardare indietro. Per un pilota è molto più divertente e io sono molto felice di questo. Non dobbiamo dimenticare che la Red Bull qui ha aggiornato la macchina in maniera importante, cosa che noi non abbiamo fatto. Non posso dire con certezza quando arriveranno (Miami e/o Imola, ndr) io lo so (ride, ndr)”.

“Non siamo così lontani nel passo gara: loro sicuramente superiori, di uno o due decimi al giro, ma arriveranno circuiti dove possiamo giocarcela, cosa che non poteva accadere qui a Suzuka. Dobbiamo continuare così, migliorare la macchina nei punti deboli, è stato fatto l’anno scorso e grazie a questo lavoro siamo riusciti a fare delle ottime gare come le ultime”.