F1 | Racing Bulls, Tsunoda è settimo: “Mi aspettavo di più”

Imola – Ancora un piazzamento in Q3 per Yuki Tsunoda ed una Racing Bulls che continua a migliorare. Il pilota giapponese si è fatto vedere durate tutte le sessioni di qualifiche, segnando spesso tempi molto vicini ai top team. La fiducia era tale che Tsunoda è sceso in pista per un solo tentativo nel Q2, tenendosi una gomma in più a disposizione nel Q3. Peccato che non sia riuscito a sfruttare la sua occasione: alla fine dovrà scattare dalla settima posizione, ma questo non esclude che un ottimo risultato possa comunque arrivare davanti al numeroso pubblico di casa, sempre pronto a supportare il team di Faenza.

Tsunoda: “Mi aspettavo di più”

“Congratulazioni al team e a Daniel! Stiamo dimostrando quanto sia competitivo il nostro ritmo, e il merito va a tutto il lavoro svolto in fabbrica. Le persone stanno facendo molto più di quanto immaginiamo, quindi il riconoscimento è tutto per loro. Non ci aspettavamo queste prestazioni, ma il team sta lavorando duramente per sviluppare la nostra vettura, e il loro impegno è straordinario. Questo sta dando i suoi frutti, poiché la vettura mostra prestazioni costanti e molto buone. Essendo una squadra “nuova” con molte persone nuove, abbiamo avuto bisogno di tempo per amalgamarci, ma ora lavoriamo bene insieme e non commettiamo molti errori – ha dichiarato il giapponese – i risultati sono meritati, e sono molto grato alla squadra per avermi fornito una macchina così competitiva, specialmente nella nostra gara di casa, davanti ai nostri dipendenti in tribuna. Per quanto mi riguarda, sinceramente, non sono del tutto soddisfatto perché oggi in Q3 non sono riuscito a dare il massimo. Tuttavia, fino a quel punto le cose sono andate abbastanza bene. È stata la prima volta che ho superato la Q2 con un solo set, e questo è sicuramente positivo. In Q3, i giri che ho fatto non sono stati eccezionali, mi aspettavo di più e so che avrei potuto fare meglio. Come pilota, è sempre frustrante quando non riesci a mettere insieme tutto e lasci del tempo in pista. Detto questo, finora è stata una settimana piuttosto solida, quindi ci concentreremo per estrarre il massimo delle prestazioni e finire bene con entrambe le vetture domani!”