F1 | Aston Martin, primi chilometri per la AMR24 a Silverstone [VIDEO e FOTO]

F1 Aston Martin AMR24 – Dopo la breve presentazione ufficiale di questa mattina e l’incontro con i media in fabbrica, Aston Martin ha portato per la prima volta in pista la nuova AMR24, vettura con cui Fernando Alonso e Lance Stroll affronteranno il prossimo mondiale 2024 di Formula 1.

Looking good, AMR24. 💚 pic.twitter.com/n84UwT42w9 — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 12, 2024

La monoposto, come da previsione, è stata portata al debutto dal pilota canadese, il quale ha percorso i primi giri a Silverstone a cavallo dell’ora di pranzo. I run sono stati effettuati con gomme rain sia per la presenza di umido in pista, a causa delle piogge della note, e sia per la bassa temperatura del manto d’asfalto.

POV: Sending AMR24 out on track. 🔥 pic.twitter.com/l9IYJrGPNh — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 12, 2024

L’occasione, ricordiamo, è utile non solo ai piloti per togliersi un pò di ruggine dalle spalle dopo la pausa invernale, ma anche per gli ingegneri, i quali possono cominciare tutti i lavori di collaudo in vista della tre giorni di test pre-stagionale dal 21 al 23 febbraio in Bahrain.