F1 | Aston Martin, Lance Stroll non ha mai dubitato di se stesso

Dopo aver incassato i complimenti di Fernando Alonso per la sua reazione alle difficoltà, Lance Stroll ha dichiarato che nella parte centrale di stagione, nel suo momento più complicato, non ha voluto dubitare di se stesso, sicuro di poter uscire dalle difficoltà una volta ritrovato il feeling con la Aston Martin AMR23. Cosa poi avvenuta negli ultimi GP, in cui il pilota della scuderia di Silverstone è stato autore di ottime prestazioni, con i due quinti posti di Las Vegas e San Paolo e il decimo posto alle spalle del team mate Alonso nella chiusura di Abu Dhabi.

Stroll durante la stagione è stato “frenato” dagli sviluppi della macchina, che l’hanno resa meno adatta al suo stile di guida. La mancanza di fiducia non gli ha così permesso di guidare come voleva, prima di riuscire a ritrovare il giusto feeling con la vettura.

“Ho passato un periodo complesso durante la stagione, ma sapevo che se avrei ritrovato feeling con la macchina i risultati sarebbero arrivati di conseguenza – le parole di Stroll a Motorsport.com -. Volevo tornare a guidare liberamente, senza dover scendere a compromessi o provando fastidio in auto, solo così potevo tirare fuori il massimo. Ci sono stati fine settimana in cui non riuscivo proprio a trovarmi a mio agio, e quando l’auto non si comporta come vorresti, non asseconda il tuo stile di guida, le cose possono andare solo male. In quei momenti non potevo dubitare delle mie capacità, sono andato avanti consapevole che quando la macchina si sarebbe comportata come volevo di conseguenza sarebbero tornati i risultati. In F1 il livello altissimo, bisogna sentirsi fiduciosi al massimo in auto per guidare liberamente e in modo efficace”.