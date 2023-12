La Ferrari Driver Academy, oltre ad aver fatto un resoconto in merito alla stagione 2023, ha anche fatto alcune valutazioni in merito al proprio futuro. Solo sei degli otto piloti vengono confermati nella FDA: escono infatti dal programma James Wharton e Arthur Leclerc, che resta comunque parte della famiglia Ferrari. Lascia la direzione Marco Matassa che, arrivato alla guida della Ferrari Driver Academy nel 2018, saluta Maranello per iniziare una nuova avventura professionale. A partire dal 2024 la guida di FDA sarà affidata a Jock Clear, ingegnere di grande esperienza impegnato in Formula 1 ma già da tempo al fianco dei ragazzi della Academy, ai quali non fa mai mancare i suoi consigli così come gli abbracci in parco chiuso dopo un risultato di prestigio.



