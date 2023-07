F1 | Aston Martin, Lance Stroll: “Il passo c’è, ma continuiamo a lavorare”

Sesta posizione per Lance Stroll nelle prove libere di Silverstone. Il pilota canadese, almeno nelle FP2, si mette nuovamente davanti al compagno di squadra Fernando Alonso; entrambi i piloti sono stati impegnati a testare i nuovi componenti della AMR23, forse con qualche incertezza. C’è ancora del lavoro da fare in casa Aston Martin, mentre gli avversari continuano ad avvicinarsi.

“E’ grandioso scendere in pista a Silverstone; non c’è altro posto come questo. Abbiamo fatto alcune modifiche al set-up dopo le FP1 e lap AMR23 sembra andar meglio nella seconda sessione. Ci sono ancora alcune cose su cui dovremo lavorare, ma il passo è buono e sono positivo. Vedremo cosa accadrà domani, sembra che le temperature scenderanno e in alcune aree potrebbe esserci pioggia. Speriamo in una qualifica interessante!”.