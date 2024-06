F1 | Aston Martin, Lance Stroll escluso in Q1

Spielberg – Giornata complicata per Lance Stroll. Nelle Sprint Qualifying il canadese era riuscito a superare il taglio per il Q2, conquistando la dodicesima posizione. Nella Sprint Race, con un buon spunto iniziale, recupera posizioni fino alla decima, che mantiene fino al traguardo. In qualifica, però, le cose non vanno per il meglio: Stroll è diciassettesimo e dovrà scattare dalla nona fila.

“Il gruppo è davvero molto compattato e, sfortunatamente, sembra che siamo in coda al gruppo. Ieri siamo riusciti a fare una buona performance, ma oggi abbiamo faticato sia nella Sprint Race che nella qualifica. Domani sarà dura”.