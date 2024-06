F1 | Aston Martin, Alonso: “Ci aspettavamo una qualifica difficile”

Spielberg – Continuando le difficoltà per Fernando Alonso. L’asturiano è rassegnato, sa già che la sua AMR24 non potrà permettergli di lottare almeno fino a Silverstone – gara di casa dell’Aston Martin – e, come se non bastasse, lo spagnolo gira con un motore non proprio al top, a causa di alcuni problemi rilevati già ad Imola. Per la prima volta dall’inizio del weekend al Red Bull Ring, l’asturiano torna a mettersi davanti a Stroll: il canadese è escluso in Q1, mentre Fernando supera il taglio per il Q2. Nel secondo tentativo perde quasi il controllo della vettura e rimedia solo la quindicesima posizione, confermando il risultato della Sprint Race.

Alonso: “I nostri sforzi non sono stati ripagati”

“Weekend faticoso, e sarà lo stesso a Silverstone. Non abbiamo un gran passo, la macchina deve fare un gran passo in avanti. In più ho un problema al motore, che avevamo già visto ad Imola. E’ l’ultima gara con questo motore, meglio mettere il nuovo qui così potrò sfruttare l’opportunità in futuro – ha detto Alonso riguardo alla Sprint Race – ci aspettavamo una qualifica difficile qui in Austria e sfortunatamente la quindicesima posizione è il meglio che potessimo fare. Abbiamo modificato la vettura dopo la Sprint, un grande grazie alla squadra che ha lavorato senza sosta perché tutto potesse essere pronto per la qualifica. Comunque, lo sforzo non ha ripagato. Vedremo cosa accadrà domani, restiamo concentrati, faremo di tutto per terminare col miglior risultato possibile”.