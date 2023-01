F1 | Aston Martin, Krack: “La fiducia di Alonso nella squadra è una grande motivazione”

Tra gli importanti cambiamenti che hanno caratterizzato l’ultimo mercato piloti figura l’avvicendamento in Aston Martin tra Sebastian Vettel e Fernando Alonso. La scuderia inglese ha infatti deciso di sostituire il tedesco, che ha appeso il casco al chiodo, con lo spagnolo che ha chiuso il suo rapporto professionale con l’Alpine che ne aveva segnato il ritorno nel Circus nel 2021.

Discutendo sul due volte campione del mondo, il team principal dell’Aston Martin Mike Krack ha ammesso come la squadra sia stimolata dall’arrivo dell’ex alfiere dell’Alpine e punta a progettare una monoposto competitiva per sfruttare le qualità di Fernando.

“In F1 la macchina è molto importante, ma se hai la macchina hai bisogno anche dei piloti giusti – ha dichiarato Krack, intervistato da AS – Vogliamo avere entrambi. Ci aspetta un duro lavoro e non possiamo promettere nulla, ma la fiducia che Fernando ha riposto nella squadra è una grande motivazione per tutti. Tutti sono fortemente motivati ​​a costruire la macchina che Fernando si merita”.

Krack poi, a precisa domanda, sul passo in avanti che avrebbe compiuto la squadra britannica nel sostituire Vettel con Alonso, ha detto: “Seb è un quattro volte campione del mondo. Ma è una persona diversa, ha preso la decisione di fermarsi quando Fernando ha preso la decisione di continuare per un periodo più lungo, cambia la motivazione della squadra. Ci sono dinamiche nel team che ruotano attorno a questo. Siamo grati per ciò che Sebastian ha portato, ha portato la squadra a un livello diverso; ma il mix dell’investimento che c’è dietro e la fame di Fernando ci farà progredire ancora di più”.