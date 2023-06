F1 Aston Martin, Fallows: “Dobbiamo ampliare la finestra operativa della monoposto”

Nell’ultimo appuntamento, disputato due settimane fa sul tracciato cittadino di Montreal, l’Aston Martin è ritornata a podio con Fernando Alonso. Lo spagnolo, che ha condiviso la top 3 con il vincitore della corsa Max Verstappen e con l’ex compagno in McLaren Lewis Hamilton, ha riportato in alto l’AMR23 dopo la difficile gara di Barcellona. Proprio in Canada la squadra di Lawrence Stroll ha portato importanti aggiornamenti (nuovi sidepod, nuovo fondo e nuovo cofano motore) che hanno dato i risultati sperati. L’obiettivo, come sottolineato dal direttore tecnico Dan Fallows, è quello di apportare continui miglioramenti alla vettura.

“Probabilmente è, dal punto di vista visivo, il più grande aggiornamento che abbiamo prodotto ma, in verità, abbiamo cercato di portare aggiornamenti per la maggior parte delle gare – ha dichiarato Fallows, citato da Formula1.com – Abbiamo questa idea di miglioramento continuo ed è proprio su questo che puntiamo. Ci siamo concentrati su altre aree della macchina prima ma, dal punto di vista visivo, suppongo che le effettive dimensioni di quest’ultimo lo portano ad essere il più grande”.

Fallows ha poi aggiunto: “Ovviamente vogliamo dare più prestazioni alla macchina in generale, ma negli ultimi due appuntamenti abbiamo visto che ci sono alcuni circuiti che si adattano meglio alla nostra macchina rispetto ad altri. Abbiamo cercato di concentrarci sull’ampliamento della finestra operativa dell’auto, ed è in particolare su questo che ci focalizziamo con questi aggiornamenti”.