F1 | Verstappen: “Battere il record di vittorie di Hamilton? Ora mi godo il momento”

“Max Verstappen può oscurare i miei record”. L’investitura arrivata direttamente da Lewis Hamilton, che di vittorie e di domini in pista se ne intende, mette Max Verstappen e Red Bull su una posizione di forza per il prossimo futuro visti i risultati finora ottenuti nel 2023. Un aspetto che però non sfiora, almeno al momento, il diretto interessato. Verstappen infatti, che con la vittoria ottenuta in Canada ha eguagliato i 41 successi di Ayrton Senna, non è focalizzato sulle statistiche ma solamente sul grande momento che sta attraversando con la scuderia di Milton Keynes.

“Battere il record di vittorie di Hamilton? È molto difficile – ha dichiarato Verstappen, citato da RacingNews365 – Devi essere nella macchina giusta per molto tempo e non sappiamo se ce l’abbiamo. Ma non è nemmeno qualcosa a cui abbia mai guardato, mi sto godendo il momento”.

Verstappen, poi, sulla possibilità da parte della Red Bull di vincere tutte le restanti gare del campionato ha risposto: “Se guardiamo a come ci stiamo comportando ora, direi di si. Ma è molto irrealistico. Ci saranno sempre cose che andranno male nella stagione che forse a volte sono fuori dal tuo controllo”.