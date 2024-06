F1 | Red Bull, Verstappen: “Abbiamo la macchina più veloce”

Il 2024 ci ha regalato un inizio di stagione differente rispetto alla scorsa, dove la Red Bull fece letteralmente fatto terra bruciata. La scuderia di Milton Keynes, rispetto al passato campionato, non domina la scena e accanto alla RB20 ci sono Ferrari e McLaren che hanno finora approfittato delle battute a vuoto della squadra anglo-austriaca per conquistare gli appuntamenti di Miami (Norris), Melbourne e Monaco (Sainz e Leclerc).

Discutendo delle prestazioni mostrate finora in pista, Max Verstappen ritiene che la vettura campione del mondo in carica possa essere considerata quella più veloce come si evince dalla leadership in entrambe le classifiche.

“Penso che abbiamo ancora una macchina molto, molto veloce, e se guardi la media della stagione finora, penso che abbiamo la macchina più veloce – ha dichiarato Verstappen, citato da Formula1.com – Altrimenti non sei in testa al campionato”.

L’alfiere della Red Bull ha poi aggiunto: “Ma sono felice dove mi trovo. Ci sono così tanti investimenti in corso anche per quanto riguarda i motori (Red Bull Powertrains, ndr) e sono felice. Dobbiamo solo continuare a lavorare, continuare a cercare di migliorare il nostro pacchetto”.