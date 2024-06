F1 | Van der Garde: “Lavoro Ferrari impressionante e hanno Newey”

Per Giedo Van der Garde non ci sono dubbi. La Ferrari ha preso Adrian Newey. L’ex pilota olandese, discutendo delle trasformazioni operate da Fred Vasseur in queste ultime settimane, ha sottolineato l’ottimo lavoro effettuato a Maranello soprattutto per quel che riguarda il mercato dei tecnici. A tal proposito van der Garde ha affermato come la scuderia del Cavallino possa vantare l’accordo definito con Newey. Non resta che attendere e capire se quanto affermato dall’olandese possa trovare in queste settimane la conferma definitiva.

Questo primo scorcio di 2024 ha rappresentato un netto passo in avanti per Maranello rispetto alla scorsa stagione, come dimostrano le prestazioni mostrate in pista in queste otto gare condite da due vittorie. L’ultima delle quali ottenuta da Charles Leclerc a Montecarlo una settimana fa.

“Il lavoro fatto dalla Ferrari in questi ultimi anni è stato incredibile – ha dichiarato van der Garde ai microfoni dell’emittente Viaplay – Ha inserito diverse persone e affianco a Leclerc un nuovo ingegnere. E vince subito. Ha portato nella squadra altre persone ed ha Adrian Newey”.

Van der Garde ha poi aggiunto: “Ha portato gente della Mercedes, come Loïc Serra, che è molto bravo. Si vede davvero che la squadra sta diventando sempre più professionale e che sta mettendo le persone giuste nei posti giusti. Stanno facendo un passo avanti, senza dimenticare che quest’anno i piloti hanno già vinto una gara a testa”.