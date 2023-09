F1 | Aston Martin, Alonso pronto a lottare per il Q3

Quarta posizione per Fernando Alonso nella seconda sessione di prove libere. Dopo qualche incertezza nella prima sessione – dove ha segnato l’ottavo tempo – Fernando è riuscito a trarre il meglio dal nuovo layout di Marina Bay, approfittando anche delle difficoltà della Red Bull, lontana dalle abituali posizioni. E’ solo venerdì e tutto potrebbe cambiare in qualifica: Alonso lo sa bene e ammette che la Q3 non è poi così scontata. L’Aston Martin ha goduto dei frutti di un’ottimo sprint ad inizio stagione, ma adesso Ferrari e Mercedes hanno preso il sopravvento e l’unica opzione sembra resistere.

“E’ stato divertente guidare sul nuovo layout, credo sia un miglioramento rispetto al passato. E’ un pochino più veloce, riesci a trovare subito il ritmo, un cambiamento che mi piace direi. E’ stato un normale venerdì qui a Singapore, è molto caldo. Abbiamo fatto alcuni test sulla vettura e sulle gomme, vedremo come andrà domani; oggi si trattava di trovare la fiducia con la macchina e la pista. Credo che le Ferrari probabilmente sia fuori dalla nostra portata, di nuovo, come a Monza, credo che siano troppo veloci. Le Red Bull saranno veloci domani, quando conta – puntualizza Fernando – siamo tutti molto vicini, potremmo fare quinta o sesta posizione, o finire fuori dal Q3: in due decimi ci sono troppe macchine. Sarà una battaglia serrata e dobbiamo essere pronti a tutto, e azzeccare il giro in Q2″.