F1 | GP Singapore, gli highlights delle prove libere [VIDEO]

F1 GP Singapore highlights prove libere – Vi riportiamo gli highlights delle prime due sessioni di prove libere valide per il Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di una giornata letteralmente dominata, la Ferrari si è issata al comando delle graduatorie con Charles Leclerc (più veloce in mattinata) e Carlos Sainz (più rapido nel pomeriggio), mostrando – sorprendentemente – un ottimo passo tra le stradine anguste del cittadino asiatico.

Una situazione favorevole che la Rossa dovrà perfezionare in vista di domani, visto che il passo gara – al contrario della simulazione qualifica – non si è rivelato al livello con gli avversari diretto. Nella sessione pomeridiana, alle spalle di Sainz e Leclerc, si sono classificati George Russell, Fernando Alonso, Lewis Hamilton e Lando Norris, mentre a completare la top dieci hanno trovato posto Sergio Perez, Max Verstappen (tanto lavoro da fare in casa Red Bull per allinearsi ai competitor), Kevin Magnussen e Valtteri Bottas.

Da segnalare che il più veloce sul passo gara è stato Alonso, autore di una serie di gran giri con gomme medie. Appuntamento alle 11.30 di domani per la terza e ultima sessione di libere, la quale offrirà dei riscontri importanti in vista delle qualifiche in programma lo stesso pomeriggio alle 15.00. Tutta la giornata verrà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, in differita su TV8.