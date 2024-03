F1 | Aston Martin, Alonso festeggia la quinta posizione

Jeddah – Fernando Alonso conquista la quinta posizione e ben dieci punti in Arabia Saudita. Ancora una volta lo spagnolo si ritrova a condurre una gara quasi solitaria: nelle fasi iniziali si ritrova a lottare con la McLaren di Oscar Piastri, ma dopo sole otto tornate torna ai box – durante la Safety Car causa dal crash del compagno di squadra Lance Stroll – dove perde inevitabilmente tempo a causa di un unsafe release di Sergio Perez. Di nuovo in pista, Alonso si rende conto che gli altri sono “di un’altra lega”, ma gli avversari alle sue spalle, in particolare George Russell, non riescono ad infastidirlo realmente, e così Fernando taglia il traguardo in quinta posizione.

Alonso: “Non potevamo fare di più”

“Sono molto felice della quinta posizione in gara. Credo che, terminare davanti ad una McLaren, una Ferrari ed entrambe le Mercedes sia un risultato incredibile per la squadra, probabilmente il miglior risultato possibile al momento – ha ammesso Fernando – è stata una gara intensa dall’inizio alla fine, George mi è stato alle calcagna per la maggior parte del tempo. Sfidavamo l’ignoto montando la gomma hard per quaranta e più giri, ma siamo riusciti a gestirla bene, restando su una sola strategia. Continueremo a lavorare per estrarre più performance, concentrandoci sul lungo periodo: sarà una lunga stagione”.