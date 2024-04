Ferrari | Gran gara di Leclerc a Suzuka: “Siamo forti la domenica, pago il brutto giro in qualifica”

Charles Leclerc ha conquistato un ottimo quarto posto nel Gran Premio del Giappone. Il pilota della Ferrari ha rimontato dall’ottava posizione dopo una qualifica obiettivamente disastrosa. La prestazione del monegasco, il quale ha effettuato una sola sosta, andando controcorrente ma gestendo alla grande il primo stint con le medie, dimostra la bontà della SF-24, macchina diametralmente opposta rispetto a quella vista lo scorso anno. Adesso bisogna migliorare il giro di lancio del sabato, perché se la qualifica fosse andata meglio, cosa nelle corde della vettura e dello stesso Charles, il podio sarebbe stato ampiamente alla portata.

“Sono molto contento del mio primo stint – ha detto Leclerc in mixed zone. Onestamente siamo molto forti in gara sin da inizio anno, il feeling c’è sempre stato, anche in Bahrain, ma lì col problema ai freni non ho potuto dimostrarlo. I passi in avanti sono evidenti, sono contento di questo, ma se guardiamo l’insieme del weekend non posso esserlo, perché essere soddisfatti del quarto posto vuol dire che devo rimanere a casa. Le qualifiche di ieri non sono andate bene, e anche in Australia ho fatto fatica a mettere le gomme nella giusta temperatura. E’ diverso dal solito, perché io sono sempre andato bene al sabato, ma sto avendo più difficoltà nelle ultime settimane, e di conseguenza in gara lo sto pagando”.

“Il passo c’è, non sono preoccupato di questo ma bisogna lavorare per capire cosa non faccio di buono nel mio giro di lancio in qualifica. Una volta che ci riusciremo, sono sicuro che avremo delle soddisfazioni. Io ero soddisfatto del mio giro di ieri, ed è brutto da dire perché sto parlando dell’ottava posizione, anzi sembra stupido, ma alla fine era buono, è il grip della gomma che non va perché ci sono delle differenze nel giro di lancio. E’ sempre stato un mio punto di forza, ma è già la seconda volta che succede, quindi devo focalizzarmi su questo, e quando lavoro su un qualcosa in particolare miglioro sempre”.