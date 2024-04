F1 | Ferrari a podio in Giappone, Vasseur: “Male in qualifica, ma oggi è andata bene”

La Ferrari ha ribadito di essere la seconda forza del mondiale 2024 di Formula 1. Anche in Giappone, la Scuderia di Maranello ha dimezzato il distacco dalla Red Bull, arrivando al terzo posto con Sainz e al quarto con Leclerc, autore di una bella rimonta dopo una qualifica andata molto male, partendo dall’ottava posizione in griglia. La RB20 è stata aggiornata prima di questo weekend, cosa che ancora non ha fatto la SF-24, e molto probabilmente anche a Shanghai vedremo la forma “base” della monoposto rossa di quest’anno. Frederic Vasseur, team principal della Ferrari è comunque soddisfatto della gestione della gara, sia per quanto riguarda le strategie che per quel che concerne la gestione delle gomme, ma ammette come ci siano tante cose da migliorare ancora, a cominciare proprio dalla prestazione del sabato.

“Credo sia andata molto bene per entrambi i piloti – ammette Vasseur. Parlo sia della strategia che della gestione delle gomme. Quello che ci è mancato nel weekend è stato il sabato in qualifica, avremmo dovuto fare un lavoro migliore, ma oggi è andata bene. Carlos ha fatto una gara solida, mentre Charles ha fatto una bella rimonta dall’ottava posizione, è stato un bel lavoro di squadra. Credo che la strategia più veloce fosse quella delle due soste: abbiamo deciso di cambiare quella di Charles più per evitare il traffico in pista e per la sua posizione al momento, ma credo che quella ottimale fosse quella con due pit. Rispetto a Perez ci è mancato qualcosa nei primi giri, quando abbiamo avuto a che fare con Norris, ci ha fatto perdere un po’ di passo, ma nel complesso è andata bene e la strategia è stata quella giusta”.

“In questo weekend il degrado è stato sotto controllo e non siamo stati lontani dal giro più veloce alla fine, significa che oggi è andata bene, ma dobbiamo migliorare in qualifica, è quasi l’opposto del 2023. Charles è partito ottavo, quindi anche la gara diventa più difficile rispetto a una partenza in prima fila, bisogna considerare anche questo. Erano su strategie diverse, quindi era facile decidere di far passare Carlos: Charles aveva hard di 15 giri più vecchie, c’era circa un secondo e mezzo di potenziale a favore di Carlos, quindi non c’è stata la lotta, era chiaro per tutti che dovesse andare così. Entrambe le strategie erano valide, ma quella a due soste era la migliore”.

“Non so quanto sia migliorata la Red Bull con gli aggiornamenti, ma noi siamo molto concentrati sulla nostra macchina così da sfruttare al meglio il pacchetto a disposizione: non siamo ancora ad un livello ottimale, dobbiamo concentrarci sull’assetto e sulla gestione di weekend e gomme, poi potremo portare aggiornamenti, ma al momento stiamo cercando di migliorare quello che abbiamo”.