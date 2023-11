F1 | Tsunoda eletto il “Driver of the Day” del GP di Abu Dhabi

F1 GP Abu Dhabi – Yuki Tsunoda è stato eletto il “Driver of the Day” dell’ultimo Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo la splendida qualifica di ieri pomeriggio, arrivata a coronamento di un finale di stagione estremamente competitivo, il giapponese – ottavo sotto la bandiera a scacchi – è riuscito a battagliare per le posizioni di vertice della classica allo Yas Marina Circuit, garantendosi e garantendo alla squadra punti importanti per la classifica del Costruttori, dove la compagine faentina ha chiuso all’ottavo posto. Una prova importante, attesa dalla squadra, che fa ben sperare in vista del futuro.



se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie

Seguici qui Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie