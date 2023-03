F1 | Mercedes, Hamilton sfiduciato: “Abbiamo scoperto di essere molto lontani dai top”

E’ delusissimo Lewis Hamilton al termine del venerdì di prove libere in Bahrain. Il sette volte campione del mondo, ottavo oggi, ammette come il gap con le squadre davanti sia davvero enorme, sulla falsariga di quanto accaduto lo scorso anno. Le sue dichiarazioni a fine giornata sono disarmanti, e non sembra esserci via d’uscita nonostante non sia ancora arrivato il momento della prima qualifica della stagione. Che la Mercedes abbia cannato la seconda vettura consecutiva? In effetti la filosofia della W14 sembra essere molto simile a quella della macchina dello scorso anno, ma il lieve ottimismo che aleggiava prima del weekend sembra essere svanito tutto d’un colpo.

ANALISI PASSI GARA

“Abbiamo scoperto di essere molto lontani – ha ammesso Hamilton. Lo sapevamo già dai test, però il gap è davvero grande, e io le sto provando tutte in pista, ma la situazione è questa e dobbiamo cercare di lavorare. Non mi trovo in nessuna condizione, né sul giro secco né tantomeno sul passo gara, ho sensazioni molto simili e non positive. Abbiamo cercato di bilanciare un po’ le cose tra le due situazioni, ma la Red Bull è più di un secondo al giro più veloce nei long run, quindi dobbiamo cercare di recuperare, c’è tanto da lavorare per noi”.