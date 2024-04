Formula 1 | GP Cina, tanti lunghi e bloccaggi nel venerdì di Shanghai [VIDEO]

Formula 1 GP Cina – Tralasciando la SQ3 caratterizzata dalla pioggia, i piloti sono incappati in tanti lunghi e bloccaggi nella prima e unica sessione di libere a Shanghai, teatro del prossimo Gran Premio di Cina di Formula 1. A causa del poco grip presente sulla pista, “bitumata” solo in superficie e non totalmente riasfaltata rispetto all’ultima edizione disputata nel 2019, le vetture sono finite spesso nelle vie di fuga durante le FP di questa mattina, aspetto che ha complicato e non poco la raccolta dei dati da parte degli ingegneri.

Una condizione attesa già prima del fine settimana che potrebbe influenzare, soprattutto in caso di pioggia, la Sprint di domani e il proseguo del week-end. Appuntamento alle 5.00 di domani mattina per la gara da 100 km sul circuito di Shanghai. Dopo la Sprint, ricordiamo, squadre e piloti avranno la possibilità di intervenire sul bilanciamento e sul set-up in vista della qualifica che si terrà domani pomeriggio.