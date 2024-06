Formula 1 | Vowles e il problema sovrappeso della Williams: “Ci stiamo lavorando”

Formula 1 Williams Vowles – In attesa di volare a Montreal per il prossimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, James Vowles è tornato a parlare delle problematiche tecniche che sta affrontando la Williams in questa prima parte di stagione, precisando come l’ostacolo più grande, al momento, è il peso della vettura.

Nonostante il lavoro di “sgrezzamento” portato avanti in inverno, che ha permesso al telaio di quest’anno di perdere ben 14 kg rispetto alla specifica 2023, la monoposto risulta ancora troppo in là con il peso ottimale, aspetto che ovviamente sta penalizzando e non poco le performance. Una condizione su cui la squadra sta lavorando e che ben presto potrebbe essere risolta con una serie di nuove componenti.

Vowles e lo sviluppo della Williams

“Dal 2019 ad oggi abbiamo sempre prodotto delle vetture al di sopra del peso ottimale. L’anno scorso ci siamo focalizzati su questo aspetto e dal telaio abbiamo tolto per 14 kg. Per come la vedo io è un’impresa straordinaria, Tuttavia, la macchina che abbiamo quest’anno è comunque più lenta di mezzo secondo perchè risulta ancora sovrappeso. A Monaco abbiamo segnato i primi punti della stagione ed è stata una bella sensazione per la squadra, ma il tutto si è reso possibile grazie alla qualifica. Dobbiamo lavorare per garantirci una vettura in grado di esprimersi al meglio per tutto il fine settimana. Non vediamo l’ora di approdare in Canada, dove abbiamo un bel ricordo dell’anno scorso. Abbiamo in cantiere diverse novità che dovrebbero ridurre ulteriormente il peso della vettura”.