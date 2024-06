Formula 1 | Simone Resta saluta ufficialmente la Ferrari: “23 anni di passione”

F1 Ferrari Resta – Dopo 23 anni di collaborazione diretta e indiretta, Simone Resta saluta ufficialmente la Scuderia Ferrari. Tramite un post sui social, l’Ingegnere faentino – classe 1970 – ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno collaborato con lui in questo lungo periodo a Maranello, ponendo inoltre particolare attenzione verso i tifosi, i quali non hanno mai fatto mancare il loro supporto. Resta, adesso, affronterà un periodo di gardening prima di approdare in Mercedes come “Strategic Development Director”.

Resta, il saluto alla Ferrari

“2001-2024, ultimo giorno dopo 23 anni di passione in Ferrari. Esperienza professionale unica con la fortuna di conoscere talenti eccezionali. Un grazie di cuore a tutti quelli che hanno creduto in me ed ai tifosi che non hanno mai fatto mancare il loro supporto in questi anni. Avanti a tutta“.