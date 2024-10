F1 | Alpine, la carica di Gasly: “C’è molto in gioco nei prossimi due mesi”

Momento delicato per l’Alpine. La squadra francese sta subendo un cambiamento interno particolarmente profondo, con l’addio della Renault annunciato per la fine del 2025 e il conseguente punto interrogativo su quello che accadrà a Enstone nel prossimo futuro. Adesso però si torna in pista, e lo si fa al COTA di Austin per il diciannovesimo appuntamento stagionale, il primo di tre gare consecutive nel continente americano. Gasly e Ocon vogliono tornare a conquistare punti, sfruttando magari anche la Sprint Race, visto che il team è fermo in classifica dal round di Zandvoort grazie al nono posto dell’ex Red Bull.

“Non vedo l’ora di tornare ad Austin, è sempre un’esperienza unica e l’energia dei fan americani crea un’atmosfera incredibile per tutto il weekend – ha detto Ocon. Il COTA è una pista impegnativa ma davvero entusiasmante, e regala sempre gare spettacolari. Sarà anche l’inizio di due tripli appuntamenti, che sono sfidanti sia dal punto di vista fisico che mentale per tutto il team, quindi è stato importante sfruttare la pausa dopo Singapore per prepararsi al meglio. Mi sono allenato intensamente in palestra e ho lavorato al simulatore insieme alla squadra, con l’obiettivo di sfruttare ogni opportunità possibile per ottenere il massimo dal weekend”.

“Sono davvero entusiasta di tornare in Texas per il Gran Premio degli Stati Uniti – ha ribadito Gasly. Il Circuit of The Americas è uno degli eventi migliori dell’anno e i fan americani stanno mostrando un crescente entusiasmo per la Formula 1. La pista è impegnativa, ma scorre bene e può essere molto gratificante, come abbiamo visto l’anno scorso con il settimo posto nella Sprint e il sesto nel GP. Durante la pausa, sono stato a Enstone per prepararmi al simulatore, perché è un altro weekend Sprint, quindi dobbiamo andare forte sin da subito. Spero che riusciremo a iniziare questo triplo appuntamento con due grandi risultati per la squadra, per affrontare al meglio gli ultimi due mesi della stagione. C’è molto in ballo, e siamo pronti a lottare per una posizione più alta in campionato”.