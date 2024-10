Formula 1 | Piastri e l’incontro imbarazzante tra Hamilton e Russell dopo il GP del Belgio

F1 Hamilton Russell – Oscar Piastri ha descritto un incontro “imbarazzante” con Lewis Hamilton e George Russell nella “cooldown room” dopo il Gran Premio del Belgio.

Nonostante il risultato positivo per la Mercedes, che aveva ottenuto una doppietta grazie alla superba prestazione della W15 tra le Ardenne, il sette volte campione del mondo era visibilmente irritato dal fatto che il compagno di squadra fosse stato messo in una strategia più favorevole. L’australiano ha ricordato l’atmosfera tesa prima di salire sul podio, affermando: “La cooldown room più imbarazzante che ricordi. Non ci sono stato molte volte, ma la più imbarazzante è stata dopo Spa, dove George e Lewis sono arrivati secondo e terzo.”

Piastri e il curioso episodio tra Hamilton e Russell

L’alfiere della McLaren ha spiegato che Hamilton era chiaramente frustrato per la decisione strategica presa dal muretto durante la gara, che lo aveva messo in una situazione complessa sia per la gestione degli pneumatici sia per la necessità di recuperare in pista. Ad Hamilton, infatti, era stata imposta una strategia a due soste, mentre Russell, sfruttando l’ottima gestione delle gomme da parte della W15, era riuscito a chiudere davanti grazie a una sola sosta effettuata dopo metà gara.

“Era teso”, ha proseguito Piastri. “Lewis ha fatto una gara straordinaria. In molte circostanze avrebbe dovuto vincere quella gara piuttosto comodamente, quindi capivo perfettamente come si sentiva in quel momento. Sentivo chiaramente che Lewis non era in vena di chiacchiere, così ho semplicemente guardato i replay in silenzio e mi sono tenuto per me.” Alla fine, Hamilton è stato dichiarato vincitore della gara dopo la squalifica di Russell, il che ha portato Piastri a conquistare il secondo posto.

