Il 2023 ha segnato il ritorno in Formula 1 in pianta stabile di Daniel Ricciardo. L’australiano, che all’inizio dell’anno si era ritrovato come pilota di riserva in Red Bull dopo la conclusione del rapporto professionale con la McLaren, è stato chiamato a sostituire l’olandese Nyck de Vries in AlphaTauri. Ricciardo, costretto anche a saltare qualche gara per l’infortunio al polso rimediato nel weekend di Zandvoort, ha avuto un buon impatto alla guida della monoposto faentina riuscendo anche ad andare a punti nella gara di Città del Messico dove ha concluso la settimo posto.

Ricciardo ora è già proiettato alla prossima stagione, dove potrà essere nuovamente alla guida di una vettura da inizio campionato, in attesa che la pausa invernale possa esaurirsi quanto prima.

“Probabilmente è la prima pausa stagionale in cui non voglio dilungarmi troppo, voglio solo continuare a correre – ha dichiarato Ricciardo, intervistato dal podcast Beyond The Grid – Penso che ora che sono tornato, perdendo un po’ di tempo con la mano (infortunio al polso, ndr) e la prima metà della stagione, sento che voglio guardare avanti. Sono emozionato per il prossimo anno. Penso che sarà davvero un cambiamento”.

L’alfiere dell’AlphaTauri ha poi aggiunto: “Penso che l’intera mentalità della squadra sia cambiata, non essendo più uno junior team. Penso che sarà sicuramente qualcosa di più. Penso che sarò molto più coinvolto con la Red Bull, ovviamente rispettando il più possibile le regole. Penso che questa squadra abbia molto più potenziale da mostrare. Nell’ultima parte di stagione, quando eravamo decimi in campionato e lottavamo per il settimo posto, le cose si sono ribaltate molto velocemente. Sono emozionato per quello che ci aspetta. Ho fame, sono motivato, felice, determinato, ho tutto ciò di cui ho bisogno per provarci”.

Ricciardo inoltre non ha nascosto a cosa ambisce per il futuro: “Penso che tornare con la famiglia Red Bull, fare i test a luglio, tutte queste cose, lavorare di nuovo con Simon (Rennie, ex ingegnere di pista dello stesso Ricciardo ora a capo della gestione del simulatore Red Bull) questo è davvero il sogno. Concludere la mia carriera da pilota Red Bull sarebbe perfetto”.