F1 | Gala FIA, Hamilton lancia la sfida alla Red Bull e a Verstappen per la prossima stagione

Lewis Hamilton ha concluso al terzo posto il Mondiale 2023 di Formula 1. L’inglese, che per la seconda stagione conclusiva non è riuscito a conquistare una vittoria con il suo ultimo successo che risale al 5 dicembre 2021 sulla pista di Jeddah, presente ieri al Gala FIA ha discusso non solo del recente passato ma anche del futuro. Il sette volte campione del mondo, avendo fatto i complimenti alla Red Bull per la supremazia mostrata nel 2023, ha lanciato la sfida alla scuderia di Milton Keynes e a Max Verstappen in vista della prossima stagione.

Hamilton ritiene che la squadra, avendo capito le criticità della W14 e accantonando definitivamente il progetto “zero sidepod”, possa tornare competitiva per la vittoria.

“Per tutti sia stata una stagione molto, molto lunga e non vedo l’ora che arrivi la pausa invernale – ha dichiarato Hamilton, citato da RacingNews365 – Stiamo lavorando molto, molto duramente per assicurarci di tornare forti l’anno prossimo. Mi congratulo con la Red Bull, con Max e Checo che hanno fatto un lavoro incredibile quest’anno”.

L’inglese ha poi aggiunto: “Max e tutta la sua squadra hanno davvero alzato l’asticella e abbiamo molto lavoro da fare per colmare questo divario, ma credo davvero che possiamo colmarlo”.

Da parte di Hamilton non è mancato un pensiero alla Mercedes: “Grazie anche al mio team, perché quest’anno non si è mai arreso. Abbiamo iniziato con una vettura sostanzialmente sorella di quella dell’anno precedente, che non era buona e non era divertente da guidare per la maggior parte dell’anno. Ma nessuno si è arreso, tutti hanno continuato a presentarsi ogni giorno e questa è stata la cosa più stimolante”.