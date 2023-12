F1 | Ferrari, Sainz fiducioso di recuperare il gap dalla Red Bull sul passo gara

Il campionato di Formula 1 che si è concluso ad Abu Dhabi qualche settimana fa non è stato certamente semplice per la Ferrari, con la scuderia del Cavallino che ha dovuto fare i conti con una monoposto molto complicata. L’unica gioia stagionale è arrivata a Singapore, dove il successo firmato da Carlos Sainz ha permesso a Maranello di interrompere la striscia di successi Red Bull. Proprio lo spagnolo, discutendo dei miglioramenti ha apportare sulla vettura in vista della prossima stagione, ritiene che la squadra abbia tutti i mezzi per riuscire a porre rimedio al passo gara che si è rivelato uno dei punti deboli della SF-23.

Anche perché, come ammesso dallo stesso Sainz, il grande recupero della McLaren durante la stagione (la scuderia di Woking dopo un inizio disastroso è riuscita ad accrescere le proprie prestazioni fino a diventare seconda forza alle spalle della Red Bull) dimostra come sia possibile effettuare determinati step nonostante le limitazioni regolamentari.

“Avere una vettura capace di lottare con Red Bull sul passo gara? Voglio che la squadra pensi che ciò sia possibile perché credo che lo sia – ha dichiarato Sainz a Dazn España – Inoltre la McLaren ha saputo dimostrare che si possono compiere grandi passi in avanti durante la stagione, ho piena fiducia che la Ferrari possa fare lo stesso”.

Sainz ha poi aggiunto: “Ho fiducia in questa squadra. Ho fiducia nella capacità che abbiamo in fabbrica di cambiare le cose. Ci sono ancora circuiti in cui abbiamo ottenuto la pole con 0,3 secondi di vantaggio sulle Red Bull”.

Lo spagnolo, completando il proprio pensiero, ha detto: “Questa è una caratteristica molto specifica della vettura dove si è fatto bene. Ora non ci resta che trasformarla in una vettura che sappia fare tutto”.