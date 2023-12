F1 | Alonso preoccupato dal calendario lungo

Il ritiro dalla F1? Per Fernando Alonso, attualmente, è l’ultimo dei pensieri. Lo spagnolo ha confermato di sentirsi in grande forma e di ritiene di poter continuare ad essere competitivo anche nei prossimi anni. In più il rapporto con la Aston Martin è più che buono, e non è un caso che la scuderia inglese stia lavorando all’estensione del contratto del due volte campione del mondo, in scadenza nel 2024.

Alonso, piuttosto, si è detto un po’ allarmato per il calendario di gare sempre più fitto e stancante. L’idea di girare il mondo tutto l’anno senza soluzione di continuità potrebbe essere uno dei motivi più validi per decidere di fermarsi. Non quindi per mancanza di motivazioni o di velocità, ma per vera e propria stanchezza. In questo senso Alonso vuole valutare il 2024, con ben 24 gare in calendario.

“Ho detto molte volte, anche prima del 2018, che il giorno in cui smetterò di correre non è perché mi senta più lento o meno motivato – le parole di Alonso –. Non credo che mi sentirò mai così lento da dover alzare bandiera bianca, mi fido delle mie capacità al volante. Può darsi però che potrei iniziare ad essere stanco di girare per il mondo senza sosta. Il calendario lungo sotto questo punto di vista è molto impegnativo, quando fai tre gare di fila inizi a sentirti più stanco. Ad esempio l’anno prossimo chiudiamo con Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi tutte e tre di fila, questo non consumerà la mia guida, ma sicuramente la mia batteria”.

