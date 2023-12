F1 | Alpine, motore e aerodinamica per crescere nel 2024

La Alpine è stata una delle delusioni del 2023. Dopo il quarto posto in classifica Costruttori del 2022, la squadra anglo-francese ha peggiorato il proprio bottino di punti, totalizzandone 53 in meno, ed è scivolata al sesto posto nel Costruttori, sorpassata da McLaren e Aston Martin. Il progetto francese tanto caro ai vertici Renault sembra aver subito un brusco arresto; i piazzamenti in zona punti non possono essere considerati soddisfacenti, né a salvare la stagione possono bastare i terzi posti di Montecarlo con Esteban Ocon e di Zandvoort con Pierre Gasly.

La priorità quindi è quella di migliorare in modo deciso in questi mesi, provando a recuperare il divario di motore e di aerodinamica che separa Enstone dai diretti rivali. Bruno Famin, team principal ad interim della scuderia francese, ha spiegato come la Alpine può recuperare potenza.

“E’ un problema di ibrido – le parole di Famin -. Non siamo stati bravi come i nostri rivali nel recupero dell’energia e dobbiamo migliorare lì per avere più potenza con l’elettrico. E’ un problema anche di software che contiamo di risolvere. Per privilegiare la velocità spesso abbiamo dovuto fare scelte di compromesso che non hanno pagato dal punto di vista del carico aerodinamico, altro nostro punto debole”.

Proprio dal punto di vista meccanico e aerodinamico, invece, la Alpine conta di recuperare terreno con nuovo telaio e nuove sospensioni.

“Il nostro telaio ha troppo volume – ha spiegato il direttore tecnico Matt Harman -. Abbiamo sviluppato il fondo, ma ciò che ci serve più di tutto è il nuovo telaio, con nuova trasmissione e nuove sospensioni”.

