F1 | Alpine, Davide Brivio lascia dopo tre anni

Dopo tre anni si chiude l’esperienza in Formula 1 di Davide Brivio, apprezzatissimo team manager Yamaha e Suzuka in MotoGP. L’italiano, dal 2021 racing director di Enstone, aveva lasciato la Suzuki nel 2020 dopo il mondiale vinto con Joan Mir per passare dalle due alle quattro ruote.

Evidentemente mai sfruttato a dovere per le sue capacità manageriali, Brivio già nel 2022 era stato dirottato a responsabile del programma giovani piloti della scuderia anglo-francese. Non è da escludere che dietro la separazione consensuale tra il manager italiano e la Alpine ci sia la volontà, se non la concreta possibilità, di un ritorno del predetto in MotoGP. Brivio è infatti uno dei principali candidati a prendere il posto di Alberto Puig come team principal Honda.

“Sono orgoglioso di aver fatto parte della Alpine in F1 – il saluto di Brivio alla scuderia – Ringrazio Alpine per l’opportunità concessami e anche per la possibilità datami di trasmettere la mia esperienza ai giovani piloti della Academy. Auguro il meglio al team e ai giovani ragazzi con cui ho lavorato, certo che sentiremo parlare di loro. Sarà felice di aver contribuito in piccola parte al loro successo. Ringrazio Alpine per aver assecondato il mio desiderio di raccogliere altre sfide professionali che potrebbero presentarsi”.

After a three year collaboration, Alpine Racing will mutually part ways with Director of Racing Expansion Projects Davide Brivio at the end of 2023.#Alpine — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) December 12, 2023