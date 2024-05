F1 | Verstappen in affanno dopo Imola, Norris: “Era ora, finalmente gli mettiamo un pò di pressione”

F1 Verstappen Norris – Intervistato da Sky Sports prima di arrivare a Monte Carlo, sede del prossimo Gran Premio di Monaco, Lando Norris è tornato a parlare dell’ultimo appuntamento di Imola, precisando come la competitività di McLaren e Ferrari abbia complicato e non poco la vita a Max Verstappen, rendendogli di fatto complicata la vittoria sul tracciato del Santerno. Per la prima volta dopo mesi, infatti, l’olandese ha dovuto metterci parecchio del SUO, risultando quasi “affaticato” al termine dei 63 giri di gara andati in scena domenica scorsa. Qualcosa di positivo, secondo Norris, che dovrà spingere i rivali a colmare il poco divario che ancora emerge tra la RB20 e il pacchetto composto dalla SF-24 e la MCL38.

Norris e il target Verstappen dopo Imola

“Sono contento del fatto che Verstappen se la sia dovuta sudare ad Imola. Era da un pò che gareggiava senza pressione e finalmente gli stiamo rendendo la vita un pò più complicata. Non voglio sembrare né fiducioso e neanche arrogante, preciso, ma adesso sappiamo che possiamo affacciarci nelle zone di vertice della classifica con Red Bull e Ferrari. Possiamo giocarci delle carte ed è per ciò che abbiamo lavorato negli ultimi mesi”.