F1 | Alonso leader del venerdì: “Week-end da azzardo, ma condizioni divertenti per i tifosi”

F1 GP Canada Alonso – Fernando Alonso ha scelto la strada della cautela dopo la leadership ottenuta nella seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Lo spagnolo, autore del miglior tempo nelle FP2 “pazze” del venerdì sera, ha lodato il grip offerto dal nuovo asfalto, precisando però come queste condizioni porteranno le squadre a prendersi diversi azzardi per il prosieguo del fine settimana. Una condizione che ovviamente alzerà i rischi e che di fatto azzererà il margine d’errore nei momenti più caldi come la qualifica e la gara, le quali potrebbero svolgersi con delle condizioni similari a quelle di oggi.

Alonso, le parole dopo il venerdì in Canada

“La pista non era in condizioni perfette visto che c’era tanta polvere, oltre che ovviamente l’umido dettato dalla pioggia. Nonostante questo, però, fin dai primi giri siamo riusciti ad avere una buona aderenza. Una situazione che mi fa affermare che il nuovo asfalto è certamente di buona qualità. Ad ogni modo sarà importante testarlo anche in una condizione più normale, magari su asciutto. Sicuramente questo week-end potrà rivelarsi interessante, soprattutto per i tifosi. Noi invece dovremo andare alla cieca e servirà prendere le giuste decisioni nei momenti corretti. Le varie fasi del fine settimana saranno un azzardo”.