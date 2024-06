F1 | GP Canada, Alonso: “Dobbiamo essere contenti di essere in Q3”

Qualifiche positive per il team Aston Martin che vede entrambi i suoi piloti in Top 10. Fernando Alonso scatterà dalla sesta posizione mentre Lance Stroll, nel suo GP di casa, partirà nono. La pioggia prevista potrebbe rivelarsi un’opportunità da sfruttare per guadagnare posizioni.

Fernando Alonso: “E’ stata una sessione di qualifica molto imprevedibile con la costante minaccia di pioggia, ma penso che dobbiamo essere contenti di vedere entrambe le vetture in Q3, in queste condizioni. Partire in sesta posizione ci dà buone possibilità di conquistare punti. Non credo di aver fatto un giro perfetto in Q3 e quando vedi alla fine che ero a soli due decimi dalla pole position fa un po’ male. In generale la macchina è andata un po’ meglio questo fine settimana e vedremo come gestiremo le gomme e il ritmo, dato che non abbiamo avuto molti long run sull’asciutto. Se dovesse piovere, la gara potrebbe essere decisa da margini sottili e da chi cambierà le gomme al momento giusto, quindi dobbiamo essere preparati a tutto”

Lance Stroll: “Passare in Q3 è un risultato positivo, ma penso che oggi fosse possibile fare di più. Ho avuto un contatto contro il muro durante la Q1 che penso possa aver causato qualche danno, dato che il comportamento della macchina non è stato del tutto corretto dopo quell’episodio. Tuttavia, siamo in una buona posizione per segnare alcuni punti davanti al mio pubblico di casa. Il meteo di Montréal potrebbe metterci in difficoltà, quindi faremo i compiti a casa e ci assicureremo di essere pronti a sfruttare al meglio qualsiasi opportunità durante la gara”.