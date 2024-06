Formula 1 | Alonso e Stroll in top dieci nell’ultimo GP del Canada

Formula 1 Aston Martin GP Canada – Moderata soddisfazione per Fernando Alonso e Lance Stroll al termine dell’ultimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Entrambi in top dieci con la sesta e settima posizione, lo spagnolo e il canadese sono riusciti a sfruttare al meglio il potenziale della AMR24 su pista bagnata, garantendo punti importanti alla squadra per la classifica Costruttori.

Alonso promuove la trasferta di Montreal

“E’ stata una bella gara per la squadra, considerando la sesta e la settima posizione finale. Il week-end è stato estremamente impegnativo. Dal mio punto punto di vista possiamo ritenerci ottimisti in vista di Barcellona. Alla fine, per me, la gara di domenica si è rivelata solitaria. Non c’era molto che potessimo fare con le vetture davanti a noi, mentre dietro non ci sono stati troppi pericoli per noi. Le condizioni mutevoli sono stati stressanti ed era importante più che altro evitare errori. Ad ogni modo abbiamo portato a casa entrambe le vetture e aggiunto punti per la nostra classifica del mondiale Costruttori”.

Stroll soddisfatto del lavoro Aston Martin in Canada

“Sono contento della prestazione. E’ stata una gara difficile, probabilmente una delle più complicate a memoria, e le condizioni mutevoli dell’asfalto ci hanno tenuto sempre in allerta. Ad ogni modo l’abbiamo gestita bene. Il primo stint è stato incentrato sulla gestione delle intermedie con la pista che giro dopo giro si andava asciugando. Poi abbiamo montato un secondo set di intermedie dopo la SC. Alla fine, poi, siamo passati alle hard per la parte conclusiva della corsa. Non è stato semplice portarle in temperatura visto che la pista era ancora parecchio bagnata in alcuni punti fuori dalla traiettoria. Le caratteristiche di questo circuito si adattavano alla nostra auto e abbiamo fatto un buon lavoro. In generale direi che siamo riusciti a sfruttare l’opportunità”.