F1 | Alfa Romeo, ritiro per Bottas, Zhou fuori dai punti

L’Alfa Romeo ha tentato l’azzardo a Singapore, ma il rischio non è stato ripagato. Valtteri Bottas ha praticamente tentato la stessa strada dei Red Bull, montando le hard alla partenza, nella speranza di poter estendere il primo stint. Il finlandese, però, non è stato agevolato dal tempismo della Safety Car, che ha permesso al resto del gruppo di rientrare ai box guadagnando secondi preziosi. Bottas tenta quindi di restare attaccato alla zona punti, ma un problema tecnico mette fine alla sua gara prima della bandiera a scacchi.

“Sapevamo che avremmo dovuto tentare degli azzardi, considerando la nostra posizione di partenza e il ritmo che pensavamo di avere. Il tempismo della Safety Car non ci ha aiutato, è arrivata troppo presto e non potevamo montare le medie a quel punto, speravamo di metterle al termine della gara. Non riuscivamo a recuperare posizioni, e alla fine la nostra gara è terminata a causa di un problema tecnico: abbiamo fermato la macchina per precauzione e dovremo capire cosa è successo. Non è andata come volevamo, ma almeno abbiamo studiato a fondo i nostri aggiornamenti: ci aspettiamo che possano aiutarci in Giappone, per cui continueremo a lavorare sul pacchetto. Non vedo l’ora di essere a Suzuka: è la mia pista preferita”.

Strategia aggressiva, invece, per Zhou Guanyu, che invece monta le soft per la prima parte di gara. Al contrario del compagno di squadra approfitta della SC per montare le hard, scivolando però comunque a fondo classifica. Alla fine l’azzardo non paga neanche per lui, che taglia il traguardo in dodicesima posizione.

“Sapevamo che la nostra strategia era abbastanza aggressiva, speravamo di poter recuperare posizioni, per cui con la squadra abbiamo deciso di tornare ai box al secondo giro per montare la hard, sperando che arrivasse poi una Safety Car. L’azzardo ha quasi funzionato, perché la Safety è arrivata, ma troppo presto: ha agevolato quelli partiti sulle medie e noi siamo ritornati al fondo. Alla VSC, invece, abbiamo deciso di non fermarci per le soft, sperando in qualche altro aiuto, ma niente da fare: abbiamo perso posizioni – ha raccontato il cinese – sapevamo che conquistare punti sarebbe stato difficile, specialmente con le due Red Bull che partivano dietro, ma il nostro passo era incoraggiante. Eravamo in lotta per la zona punti e credo che avremmo potuto avere una chance, se le circostanze avessero giocato in nostro favore. Possiamo comunque essere felici dei nostri progressi, mi sentivo più competitivo oggi. Questa è sempre una pista difficile per noi, ma credo che potremo far meglio nelle prossime gare”.