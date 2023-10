F1 | Alfa Romeo, quarta posizione per Bottas nelle libere

Valtteri Bottas ha ceduto la sua C43 a Théo Pourchaire nelle FP1 di Città del Messico, ma sfortunatamente un problema all’impianto frenante ha impedito al francese di poter scendere in pista. Tutto risolto per le FP2, dove Bottas è sembrato molto a suo agio con la vettura, mettendosi addirittura in quarta posizione a poco meno di tre decimi da Verstappen.

“Sono soddisfatto: fortunatamente, abbiamo subito trovato il problema che ha compromesso la vettura nelle FP1 e siamo così riusciti a risolverlo in fretta; vorrei per questo ringraziare i meccanici per il loro duro lavoro. Ovviamente, è un peccato per Théo, che ha perso la sua occasione, ma sono sicuro che potrà tornare presto in macchina. Le FP2 invece s sono svolte senza problemi, per fortuna, perché era la nostra unica sessione a disposizione. Ho completato un bel po’ di giri e il feeling con la vettura è abbastanza buono. E’ solo venerdì: ora dobbiamo concentrarci sul set-up e sulla pista, per affinare la vettura e metterci in una buona condizione per la qualifica”.

E’ tredicesimo in entrambe le sessioni, invece, Zhou Guanyu. Il cinese sembra comunque essere molto soddisfatto della vettura e punta la Q3 per la qualifica.

“E’ un buon inizio, la vettura andava davvero bene. Abbiamo provato diverse cose per massimizzare le performance, cosa che ci è mancata ad Austin, ma tutto sembra andar bene. Credo che non siamo così lontani dalla top 10, ma dovremo far tutto in modo perfetto nei momenti cruciali. Guardando la classifica e il nostro passo gara, direi che la squadra si è migliorata tantissimo. Nel pomeriggio sembrava fossimo tornati alle nostre performance dello scorso anno e, se riusciamo a mantenere questi livelli, potremo essere competitivi. Abbiamo comunque abbastanza dati per continuare a migliorarci e lottare per il Q3”.

Tanta delusione, invece, per Théo Pourchaire, che ora si concentra sulla Formula 2 e spera di avere presto una opportunità per tornare al volante di una Formula 1.

“Sono molto grato alla squadra per questa opportunità, anche se non sono riuscito a girare. Sfortunatamente, c’è stato un problema al sistema frenante ad inizio sessione e non ho più potuto far nulla, la priorità era risolvere il problema. Ovviamente è frustrante, non vedevo l’ora di portare la C43 in pista; ma così è il Motorsport, cose del genere accadono in qualunque momento, e almeno è successo nelle prove. La cosa positiva è che il team è riuscito subito a risolvere il problema, così Valtteri è riuscito a scendere in pista nel pomeriggio. Spero di poter tornare in pista presto, ma ora ritorno ai miei doveri di riserva, concentrandomi sul finale del campionato di Formula 2. Abbiamo una missione e voglio dare il 100%”.