Formula 1 | Haas soffre il consumo nel venerdì di libere in Messico

Formula 1 GP Messico Haas – Problema consumo per la Haas nel venerdì di libere valide per il Gran Premio del Messico, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, rispettivamente 19° e 15° posizione nel corso della sessione pomeridiana, non sono riusciti a mostrare un degrado libere, in particolare con la gomma soft, aspetto che dovrà spingere i tecnici a trovare delle contromisure in vista del proseguo di questo fine

“Il ritmo non è stato molto buono”, ha affermato il danese della Haas. “Non ho utilizzato le medie, ma solo le soft, e onestamente il consumo è stato abbastanza elevato. Una condizione che certamente non ci ha semplificato la vita. L’obiettivo era ipotizzare un possibile utilizzo di questa gomma in gara, ma vedendo i dati lo ritengo improbabile. Spesso è difficile prevede i livelli in gioco già venerdì ed anche oggi è stato così. Speriamo di raccogliere altri dati domani per avere un’idea chiara della situazione”.

Queste invece le parole di Hulkenberg: “E’ stata una giornata impegnativa. Qui ci dobbiamo confrontare col problema dell’aria rarefatta e gli effetti collaterali di questa situazione sono abbastanza significativi. Non è andata molto bene e anche i tempi non sono stati all’altezza. Dobbiamo fare un pò di compiti per trovare della performance. Le sessioni sono state solide, ma bisogna fare dei progressi, questo è abbastanza chiaro”.