Formula 1 | Newey potrebbe presenziare ad altri GP nel corso dell’anno

F1 Red Bull Newey – La gara di Miami potrebbe non essere stata l’ultima di Adrian Newey con una divisa della Red Bull. Secondo Oliver Mintzlaff alla Bild, CEO della Red Bull, il tecnico inglese potrebbe prendere parte ad altri appuntamenti di questo campionato, regalando di fatto agli appassionati altre uscite sulla griglia di partenza oltre a quella della settimana scorsa in Florida. In attesa, ovviamente, di capire che tipo di decisioni prenderà per il futuro.

Newey, ricordiamo, ha salutato il reparto F1 della Red Bull in questi giorni, mentre l’addio alla compagine austriaca in tutto e per tutto è fissato alla fine 2024, non appena avrà completato lo sviluppo dell’hypercar RB17. Da quel momento in poi sarà libero di avviare una nuova paternesi – probabilmente l’ultima della carriera – della propria storia nel Circus.

Mintzlaff sulla presenza di Newey in pista

“Dobbiamo accettare e rispettare la sua volontà. Vuole prendersi una pausa da questo mondo e certamente resteremo in contatto. Ad ogni modo non è detto che scomparsa completamente, visto che sarà presente ad altre gare nel corso dell’anno”.