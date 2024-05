Formula 1 | Capelli: “Newey in Ferrari? Uomo giusto al momento giusto” [VIDEO]

Formula 1 Newey Ferrari – In attesa di conoscere ulteriori info sul futuro di Adrian Newey, tecnico inglese che saluterà la Red Bull alla fine della stagione 2025, Ivan Capelli ha commentato le voci su un possibile passaggio di quest’ultimo in Ferrari, precisando come il classe ’58 – nativo di Colchester – sarebbe la persona giusta al momento giusto, considerando il piano di crescita che sta portando la Scuderia negli ultimi mesi.

L’arrivo di Lewis Hamilton, unito ad un’eventuale approdo del “guru” dell’aerodinamica – garantirebbe alla compagine italiana non solo talento ed esperienza, ma anche un binomio in grado di fare una grande differenza nel confronto con i rivali. Qualcosa di estremamente solido su cui strutturare la squadra di “tecnici” che dovrà affrontare il cambiamento regolamentare previsto per la stagione 2026 di Formula 1, sia sul piano aerodinamico che su quello motoristico.

Newey, ricordiamo, ha salutato il reparto F1 della Red Bull in questi giorni, mentre l’addio alla compagine austriaca in tutto e per tutto è fissato alla fine 2024, non appena avrà completato lo sviluppo dell’hypercar RB17. Da quel momento in poi sarà libero di avviare una nuova paternesi – probabilmente l’ultima della carriera – della propria storia nel Circus.