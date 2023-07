F1 | GP Ungheria, pole di Hamilton: la reazione di Ricciardo [VIDEO]

Oggi Lewis Hamilton scatterà dalla prima casella della griglia di partenza per la 104 esima volta in carriera. La sua pole position di ieri è stata piuttosto inaspettata ma è stata gradita dai tanti appassionati che finalmente volevano rivedere Sir Lewis nuovamente davanti, ed è stato proprio il sette volte campione del mondo a beffare lo storico rivale, Max Verstappen, di soli 3 millesimi.

Daniel Ricciardo, stava osservando il giro di Hamilton mentre era occupato in un’intervista concessa a una bambina. Da questo weekend infatti è nato il progetto Sky Sport Next Generation che ha l’obiettivo di avvicinare i giovani alla Formula 1. L’australiano, stava osservando il maxi schermo e non appena ha visto Hamilton conquistare la pole, ha smesso di parlare, mostrandosi sorpreso e compiaciuto. Ecco la sua reazione:

Sky Next Generation reporter Ruby was midway through interviewing Daniel Ricciardo when Lewis Hamilton crossed the line to clinch pole position Watch the reactions 😊 🎥 @skysportformel1 #HungarianGP pic.twitter.com/C6a0hzah4i — Formula 1 (@F1) July 23, 2023

Oggi alle 15:00 la diretta del Gran Premio d’Ungheria che potrete seguire a questo link: