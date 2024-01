F1 | Albon: “In Red Bull ero uno ‘yes-man'”

Alexander Albon ha trovato la sua dimensione in Williams, portando il team di Grove a traguardi importanti dopo anni davvero molto bui. Il thailandese, arrivato inizialmente in prestito dalla Red Bull nel 2022, ha attraversato momenti complicati quando è stato chiamato dalla squadra principale a metà 2019, pochi mesi dopo l’inizio della sua carriera in Formula 1 per sostituire a metà stagione un insufficiente Pierre Gasly. Dopo un anno fermo come terzo pilota, il giovane ha deciso di rialzarsi e ripartire dallo storico team di Grove, e adesso le voci di un suo possibile passaggio a qualche squadra più importante nei prossimi anni iniziano a diventare più insistenti. Il segreto? Pensare più a se stessi invece che compiacere gli altri.

“L’attenzione per quel sedile era enorme – ha detto Albon a F1.com. Ho dovuto lottare con l’occhio dei media, non avevo un manager ed ero da solo con il mio allenatore. Nelle categorie junior la velocità da sola è sufficiente, perché il feedback tecnico è meno importante: in Formula 3 e 2 si acquisisce una certa esperienza in quell’area, ma il livello della Formula 1 è molto più alto. Non avevo l’esperienza necessaria per sapere quali 30 o 40 soluzioni potessi utilizzare per risolvere ogni problema. Ero troppo uno “yes-man” alla Red Bull: avevo voglia di impressionare e compiacere le persone e ho detto sì a tutto, che si trattasse di lavoro al simulatore, obblighi di pubbliche relazioni o altro. Ho sempre messo al primo posto gli interessi della squadra, significa che ero già pronto quando sono salito in macchina per la prima volta. Adesso sono più egoista, perché metto al primo posto i miei interessi e il motivo è semplice: devo prendermi cura di me stesso più di quanto gli altri lo facciano per me, e deve esserci un equilibrio tra l’essere pronti per la squadra e fare in modo che loro vogliano essere pronti per te”.