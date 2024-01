F1 | McLaren, Piastri e il rapporto con Norris

La coppia della McLaren formata da Lando Norris e Oscar Piastri è potenzialmente la più forte per gli anni a venire. I due piloti del team di Woking hanno un talento conclamato, e per la prima volta nel 2023 hanno avuto a disposizione una vettura in grado di lottare per il podio, dimostrando entrambi quanto possano tranquillamente incalzare i top in situazioni favorevoli. Al momento non esiste una rivalità tra l’inglese, il quale sarà alla sesta stagione in Formula 1 nel mondiale che inizierà a marzo e l’australiano, ma siamo sicuri che con una monoposto forte e costantemente da primissime file, qualche cosa si accenderà, ce lo ha insegnato la storia di questo sport.

“Il rapporto è esattamente lo stesso – ha detto Piastri ad Autosport. Non siamo in lotta per vincere mondiali al momento: certo, siamo più vicini di prima ma ancora ci vuole prima di sfidare e battere la Red Bull, quindi per noi è ancora molto importante lavorare insieme e aiutare la squadra per sviluppare la monoposto. Il team e gli ingegneri stanno facendo di tutto per aiutarci, e con più informazioni e indicazioni, qualsiasi cosa aiuterà entrambi. Siamo molto aperti, ci scambiamo i dati e non ci sono barriere, e questo non cambierà. Dobbiamo assicurarci di essere rispettosi l’uno dell’altro in gara. Non avevamo pressioni e io cercavo di imparare il più rapidamente possibile, quindi non abbiamo subito alcun rallentamento sotto questo punto di vista”.