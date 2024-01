Formula 1 | Zak Brown non esclude una lotta aperta per il titolo nel 2024

Quello che ogni appassionato di Formula 1 si augura è certamente un campionato aperto nel 2024. Lo scorso anno la Red Bull le ha vinte tutte, tranne a Singapore, quando la Ferrari e Sainz fecero un blitz inaspettato approfittando dei problemi di Verstappen e Perez. In questa stagione però, si spera che la Scuderia di Maranello, accompagnata da Mercedes e McLaren, e magari anche dall’Aston Martin possano dare molto fastidio al team di Milton Keynes. Zak Brown, amministratore delegato della storica squadra di Woking non si sorprenderebbe se vedesse una lotta più alla pari tra i vari team, ma tutto dipenderà da quando i lavori sulla RB19 del 2023 sono terminati durante lo scorso mondiale.

“Ci piace ciò che stiamo vedendo in galleria del vento, sentiamo di aver fatto un passo in avanti – ha detto Zak Brown allo Speedcafe KTM Summer Grill. Battaglia aperta quest’anno? Il grande mistero riguarda la Red Bull, perché bisogna capire quando hanno interrotto lo sviluppo della vettura 2023 per concentrarsi su quella di quest’anno, e credo che la risposta sia piuttosto presto, quindi dobbiamo solo aspettare e vedere quanto sia stato magico Newey. Allo stesso tempo ci sono anche Mercedes e Ferrari: queste squadre hanno tutto per fare bene, sono grandi team e non sarei sorpreso se Lewis tornasse a vincere, magari il suo ottavo titolo. E’ una lotta dura e competitiva, non penso si possa escludere qualcuno”.