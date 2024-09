F1 | A Barcellona testate per la prima volta le gomme Pirelli 2026

A Barcellona, sul tracciato del Montmelò, nelle giornate di martedì 17 e mercoledì 18 settembre sono state testate le gomme prototipo Pirelli che verranno utilizzate dalle squadre nel 2026: stagione caratterizzata dalle nuove regole tecniche. Tra le novità figurano anche relative agli pneumatici, che continueranno ad avere gli stessi cerchi da 18” ma con larghezza e diametro leggermente ridotti rispetto a quelli attualmente in uso.

Il lavoro di questi giorni è stato affidato al pilota di riserva del team Aston Martin Felipe Drugovich. Il brasiliano ha percorso un totale di 1392 chilometri.

“È stato un debutto positivo, in quanto abbiamo raccolto molte informazioni che si riveleranno utili per proseguire nello sviluppo di questo nuovo prodotto – ha commentato Mario Isola, Direttore Motorsport Pirelli – In questa primissima fase è importante capire la correlazione tra la simulazione dei carichi e la loro effettiva riproduzione in pista. Per fare questo la collaborazione dei team è fondamentale e, pertanto, voglio ringraziare Aston Martin per aver fornito una vettura modificata per consentire lo svolgimento di questo test. Ora i nostri ingegneri analizzeranno i dati, continuando parallelamente a sviluppare il prodotto per la prossima sessione di test che si svolgerà sul circuito del Mugello l’8 e 9 ottobre in collaborazione con il team McLaren F1”.