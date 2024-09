F1 | Aston Martin decisa a restare in zona punti a Singapore

La Aston Martin approda a Singapore consapevole di dover lottare per restare ancorati alla zona punti. L’anno scorso le cose non andarono bene – Alonso chiuse con la quindicesima posizione – anche se le performance di Baku aprono un varco di speranza. Il team di Silverstone è riuscito a conquistare otto punti in Azerbaijan, ma le Williams erano decisamente vicine e la competizione si accende sempre di più. Ne è consapevole il direttore sportivo della squadra, Andy Stevenson: la Aston Martin si trova attualmente in quella terra di mezzo in cui deve far dir tutto per aggrapparsi alla top 10, sperando che qualcosa accada, creando opportunità. Quello di quest’anno è un mondiale combattuto e competitivo, e Fernando Alonso e Lance Stroll dovranno fare magie per accumulare altri punti iridati.

Stevenson: “Siamo il quinto team più veloce, ma faremo del nostro meglio”

“I distacchi sono così ristretti al momento. In generale, stiamo vivendo un fantastico campionato. La Formula 1 ha finalmente ciò che tutti hanno desiderato per molto tempo, ovvero tante vetture in grado di competere per la vittoria; sfortunatamente siamo al fondo di quel gruppo. La competizione è serrata, ma a Baku Fernando era a meno di un decimo dalla Mercedes di Lewis Hamilton, in qualifica, e parliamo di una vettura che non poco tempo fa ha vinto delle gare. Possiamo dire che siamo il quinto team più veloce, su ogni circuito, e credo che le cose non cambieranno a Singapore. Come in Azerbaijan, facendo tutto al meglio, potremo raccogliere punti importanti, anche approfittando degli incidenti dei nostri avversari davanti”.