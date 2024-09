F1 | Mansell sul mancato arrivo di Newey in Ferrari: “Persa un’opportunità”

Anche a questo giro il matrimonio sportivo tra la Ferrari e Adrian Newey non si è celebrato e molto probabilmente non si celebrerà mai. Questa forse era l’ultima grande possibilità di vedere il Genio a Maranello, invece le strade del progettista inglese e del Cavallino ancora una volta non si sono incrociate. La Ferrari ha dato il via a una nuova ristrutturazione tecnica che questa volta vede a capo il francese ex Mercedes Loïc Serra, mentre Newey ha deciso di rimanere in Inghilterra sposando il progetto Aston Martin capitanato da Lawrence Stroll.

Discutendo del mancato arrivo di Newey in Ferrari, Nigel Mansell – che conosce molto bene l’ex progettista della Red Bull avendoci avuto modo di lavorare in Williams, dove vinse il titolo piloti nel 1992 – ritiene che Maranello abbia sbagliato a non assicurarsi le prestazioni dell’ingegnere di Stratford-upon-Avon.

“Non appena ho sentito che la Ferrari si è tirata indietro di fronte al possibile stipendio che Adrian voleva – ha dichiarato Mansell a Crash.net – Penso che sia stata una visione miope da parte loro”.

Il Leone inglese, continuando con il proprio intervento, ha detto: “Adoro la Ferrari. Davvero, ma hanno perso un’opportunità perché chiunque prenda Adrian Newey è quasi certo di avere un paio di anni fantastici. E penso che Aston Martin abbia fatto qualcosa di molto speciale nell’assicurarsi i suoi servigi”.

Mansell, completando il proprio intervento, ha poi aggiunto: “Sarò affascinato nel vedere, insieme a tutti gli appassionati di sport in giro per il mondo, quanto velocemente questa cosa verrà alla ribalta”.